1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
  • Güncel
  • KAAN iftirasına yalanlama: Başkan Erdoğan doğrudan liderlik ediyor
Güncel

KAAN iftirasına yalanlama: Başkan Erdoğan doğrudan liderlik ediyor

1 Ekim 2025 Çarşamba 15:12
DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

