KAAN'la ilgili çirkin benzetmelerde bulunan CHP medyası kayıplarda: Kalorifer peteği uçtu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programının en önemli başlığı "KAAN" oldu.

2022 yılında 24 TV'de bir programda muharip uçak KAAN'ın üretilen ilk parçasının yayımladıklarından bahseden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, KAAN'ın üretim aşamasındaki ilk parçasının tartışmalara neden olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" söylemleriyle servis edildiğini belirtti.

KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının gururunu yaşadığımız bugünde çirkin benzetmeye atıfta bulunan Ömer Özkök, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" başlığıyla servis edilen haberi yayımlayarak "Kalorifer peteği uçtu" sözleriyle cevap verdi.

