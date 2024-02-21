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KAAN'la ilgili çirkin benzetmelerde bulunan CHP medyası kayıplarda: Kalorifer peteği uçtu

Milli muharip uçağımız KAAN'ın 'Gök Vatan'la buluştuğu gün 'Kalorifer peteği' yalancıları resmen kayıplara karıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 yıl önce KAAN'la ilgili “Kalorifer peteği gibi' benzetmesine atıfta bulunan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, “Kalorifer peteği uçtu” diyerek CHP'nin yandaş basınıyla dalga geçti.

21 Şubat 2024 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
KAAN'la ilgili çirkin benzetmelerde bulunan CHP medyası kayıplarda: Kalorifer peteği uçtu
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 24 TV'de yayımlanan Günün Manşeti programının en önemli başlığı "KAAN" oldu.

2022 yılında 24 TV'de bir programda muharip uçak KAAN'ın üretilen ilk parçasının yayımladıklarından bahseden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, KAAN'ın üretim aşamasındaki ilk parçasının tartışmalara neden olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" söylemleriyle servis edildiğini belirtti.

KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının gururunu yaşadığımız bugünde çirkin benzetmeye atıfta bulunan Ömer Özkök, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" başlığıyla servis edilen haberi yayımlayarak "Kalorifer peteği uçtu" sözleriyle cevap verdi.

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