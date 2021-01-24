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''Kabadayılık yapma'' sözüne son noktayı Yargıtay koydu

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiye 'kabadayılık yapma' diyen sanığa 'hakaret' suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

AA24 Ocak 2021 Pazar 11:06 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 11:06
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Erzincan'ın Tercan ilçesindeki kavgada karşı tarafa yönelik "kabadayılık yapma" ifadesini kullanan kişi hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

Yargılamayı yapan Tercan Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa kullandığı söz nedeniyle "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın söylediği "kabadayılık yapma" sözünün, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kararda, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyete hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

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