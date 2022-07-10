Kabaktepe'den İBB sözcüsüne zor soru: Sen neden burada değilsin?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı'ya zor sordu. Osman Nuri Kabaktepe, "3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur. Sen neden burada değilsin? ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı.