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  • Kabaktepe'den İBB'nin arsa satış ilanına tepki: Reklama ayırdığınız bütçe yetmedi mi?
Güncel

Kabaktepe'den İBB'nin arsa satış ilanına tepki: Reklama ayırdığınız bütçe yetmedi mi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İGDAŞ'ın Üsküdar Bulgurlu'daki 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasına sert tepki gösterdi. 'İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak?' diye soran Kabaktepe, 'Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon TL yetmedi mi?' ifadelerini kullandı.

29 Eylül 2023 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Kabaktepe'den İBB'nin arsa satış ilanına tepki: Reklama ayırdığınız bütçe yetmedi mi?
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İBB, şimdi yerel seçimlere sayılı gün kala elindeki taşınmazları satışa çıkarmaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İGDAŞ'ın 14 bin 258 metrekarelik arsayı satışa çıkarmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor? Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon ₺ yetmedi mi? İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?"

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