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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferler normale döndü
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

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