Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, 4 yolcu yaralandı

Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerin camları kırıldı.
Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 4 yolcuya kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.
Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.
- SEFERLER AKSADI
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, aksayan seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.