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Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, 4 yolcu yaralandı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

AA20 Aralık 2022 Salı 13:48 - Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, 4 yolcu yaralandı
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Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 4 yolcuya kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

- SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aksayan seferlerin Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

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