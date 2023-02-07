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Kabe'de Müslümanlar Türkiye için dua etti

Umre için Kabe'de bulunan Türk vatandaşlar ve Müslümanlar depremzedeler için dua etti.

IHA7 Şubat 2023 Salı 18:06 - Güncelleme:
Kabe'de Müslümanlar Türkiye için dua etti
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 10 şehri ağır etkiledi. Binlerce binanın yakıldığı depremde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Kabe'de Müslümanlar ve Türk vatandaşları depremin vurduğu Türkiye için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden, enkaz altında bulunan ve mağdur olan tüm depremseler için Kabe'ye umre için giden vatandaşlar tarafından dualar edildi.

Umre kafilesinin başkanı Selahattin Çelik'ten, "Ya Rabbi! Her türlü zorlukla mücadelede bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet lütfeyle. Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah'ım! Ya Rabbi! Ülkemizi, milletimizi, âlem-i İslam'ı deprem, sel ve yangın gibi her türlü afetten, kaza ve beladan muhafaza eyle ve bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım!" şeklinde dua etti.

Umre için hacda bulunan Türk vatandaşları, depremzedeler için ellerini semaya açarak toplu halde dua ettiler. Depremde hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa ve geride kalanlar için sabır ve metanet dileğinde bulundular.

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