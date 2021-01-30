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Güncel

Kabe'ye hakaret eden LGBT'lilerin evinden PKK dokümanları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, 'LGBTİ+' isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi' dedi.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:30
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklama, 2'si de adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

- Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, her iki soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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