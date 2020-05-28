Kabine toplantısı ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısında sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasağı belli olacak!

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:40

Kabine toplantısı ne zaman açıklanacak? Uzun süredir hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen bir konu. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sorusu normalleşme sürecinde alınacak kararların gündeme gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Seyahat yasağının devam ettiği 15 il de aynı şekilde araç giriş çıkış yasaklarının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman? İşte sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasağının belli olacağı kabine toplantısının gündemindeki maddeler.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında her pazartesi telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, Ramazan Bayramı nedeniyle bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısında neler konuşulacak? Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber normalleşme takviminin hayata geçirileceği bilinirken özellikle de seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasakları gündem maddeleri arasında olacak.

Kabine toplantısında, sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği konusu da gündeme gelecek. Hafta sonları uygulanan ve 15 ilde sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasakları ile ilgili nihai kararın da açıklanması bekleniyor. Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı kabine toplantısı sonucunda belli olacak.

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Buna göre; toplantının en mühim gündem maddesi seyahat yasağı olan şehirlerde yasağın uzatılıp uzatılmayacağı konusu olacak.