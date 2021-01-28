Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak?

28 Ocak 2021 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:34

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı ve toplantıdan çıkacak olan kararlar vatandaşların gündeminde geniş yer tutuyor. Kritik toplantıda Bilim Kurulu tavsiyeleri neticesinde Koronavirüste mevcut gidişatla ilgili esneme yapılması bekleniyor. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaş, Kabine toplantısından çıkacak kararları merakla bekliyor. Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların faaliyetleri ile ilgili detayın kabine toplantısında görüşüleceğini belirtmişti. Peki Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta? Toplantıdan hangi kararlar çıkacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz kabine toplantısının ardından yasakları kademeli olarak kaldıracaklarını açıklamasının ardından gözler kabine toplantısına çevrildi.

Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Dün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı oldu.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu hafta kabine toplantısının yapılacağı tarih belli olduğu anda ayrıntılarıyla haberimizde yer alacak.

KABİNE TOPLANTISINDAN HANGİ KARARLAR ÇIKACAK?

Kabine Toplantısı'ndan çıkması beklenen kararlarda öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin değişebileceği ve esnetileceği öngörülüyor.

Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.