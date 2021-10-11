11 Ekim 2021 Pazartesi 12:41 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:41

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs, fahiş fiyatlar ve okulların durumu gibi konuların gündem maddeleri arasında yer aldığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısında okulların durumu son dakika ne olacak? İşte ayrıntılar...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Kabine Toplantısı'nda koronavirüs ile ilgili ayrıntıların masada olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine 11 Ekim 2021 Pazartesi günü bir araya gelecek.

Saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleşecek toplantının ana gündem maddelerinden biri, fahiş fiyat artışları olacak. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın saat 19:00 civarında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısının gündem maddeleri arasında; Koronavirüs salgınında son durum, aşı çalışmaları, okullar ve yüz yüze eğitimde son durum gibi önemli konuların istişare edileceği öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISINDA OKULLARIN DURUMU SON DAKİKA NE OLACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak kararlar arasında okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kabine Toplantısında alınacak karar sonrası okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği belli olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitimin gidişatı ve eğitim süreci değerlendirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARI

Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde market ve pazar fiyatlarına ilişkin sahada yaptığı çalışmalar kabine üyelerine sunulacak.

Toplantıda pandemi süreci de ele alınarak vaka sayılarının seyri ile aşı olmayan vatandaşlar için ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Bir süredir gıda ürünlerinde görülen fahiş fiyatlara ilişkin hal ve marketlerde denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı uhdesindeki denetimler ile Rekabet Kurulu'nun incelemelerinden yansıyan kabinenin gündeminde olacak. Gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadeleye ilişkin atılabilecek adımlar kabine toplantısında ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüs salgınında gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye yapacağı sunumda olacak. Bakan Koca, 30 binleri bulan vaka sayıları, hastane doluluk oranları ve aşılamada gelinen son durum hakkında kabineye bilgi verecek.

Ayrıca kısa süre içinde acil kullanım onayı alması beklenen yerli aşı TurkoVac çalışmaları da gündemde olacak.