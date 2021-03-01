01 Mart 2021 Pazartesi 19:37 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:09

3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millet vesayete selam duranları unutmadı unutmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



- 28 Şubat hadisesi bir darbe hareketidir. Ülkemize ekonomiden siyasete geniş bir yelpazede ağır faturası olmuştur.



- 28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir.



- Darbe şakşakçılığı yapanlar üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki o kara lekeyi silemeyeceklerdir.



- Türkiye'yi hak ettiği demokratik ve ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için son 18 yılda attığımız adımlarla milli iradenin üzerine gölgesi düşen pek çok anti demokratik uygulamayı kaldırdık.

- Attıkları manşetlerle, köşelerinde yazdıkları iğrenç yazılarla, sergiledikleri ilkesiz duruşla darbe şakşakçılığı yapanlar, üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki kara lekeyi asla silemeyecektir.

- Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz.

- Tüm partiler başta olmak üzere, sözü olan herkesi yeni ve sivil anayasa hazırlanması sürecinde yapıcı anlayışla yer almaya davet ediyoruz.