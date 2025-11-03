Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi... ''Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanısıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

28 Ekim'de Türk savunma sanayii adına iftihar verici tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk 3 dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Milli muhabere tankımız ALTAY'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir.

Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır.

Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir. Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Türkiye Yüzyılı yapana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Yürüyüş, bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine, parkı, havuzu, sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbulumuza kazandırmış olduk. Burası Allah korusun afet zamanı toplanma alanı olarak da hizmet verecek. İstanbulumuz bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de böylece kazanmış oldu.

Son toplantımızdan bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettik, İstanbul ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdik. Milletimizin güvenine layık olmanın gayretindeyiz. Rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz.

21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangının yüreklerimize açtığı yaralar hâlâ tazedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki, bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan ama millete hak ettiği hizmette gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Bu konuda en küçük tavizimiz yoktur, olmayacaktır.

Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağman turizm sektörümüzün yükselişi sürüyor. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında 50 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu tüm zamanların üç çeyrek rekorudur.

Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Kişi başı gecelik harcama da bizim için önemli veridir. İlk 9 ayda yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından bu rakam 103 dolar oldu.

Türkiye'nin potansiyeli bunların çok çok üstündedir. Özellikle doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerimiz görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklere rağmen turizmde hak ettiği yeri uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle güney ve doğu anadolu çok farklı ivme kazanacak.

Bu süreç başarıyla neticelendirdiğinde İstanbul kadar Diyarbakır, Antalya, Van, Bursa kadar Bitlis kazanacaktır. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacaktır.

Ne yapıyorsak bunun için yapıyor ve mücadele ediyoruz. Terörle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz bundan hiçbir kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Biz bu coğrafyanın 1000 yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır. Bir ve beraberdir. Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz.