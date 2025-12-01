İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi1 Aralık 2025 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dış politikadan sanayiye, ekonomiden güvenliğe birçok konuyu mütalaa ettiğimiz kabine toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Buradan hangi siyasi görüş etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan, Türkiye için dertlenen herkese tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Yakın çevremizde savaş, çatışma, gerilim, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların eksik olmadığı görülüyor. Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge sürecin tam ortasındayız. Daha önce küresel kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu dile getirmiştim.

Liyakatlı, tecrübeli, donanımlı çalışkan kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı şekilde zorlukların üstesinden geldiğini müşahade ediyoruz. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar, huzur, güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyor. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının temelini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Yap-işlet-dev ret modeli ile hayata geçirdiğimiz Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İz mir Otoyolu gibi pekçok projemizin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor. Zamanında 50-51 milyar dolarlık bütçeyle ele aldığımız projeler bugün 90 milyara yaklaşıyor. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türk ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor. Savunma sanayinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablo söz konusu.

