29 Haziran 2020 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 19:10

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey hizmet vermeye başlıyor.

- Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini bir ay daha uzatıyoruz.

- Hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI



- Irak'a salgın nedeniyle yardım göndereceğiz.

- Sağlık sistemindeki gücümüz tartışmasız ortadadır.

- Türkiye kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için umut kapısıdır.

- Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bu sürece sahip çıkmaktır.

- Tedbirlerle tuzakları bozduk, salgın döneminde bile provokasyon yaptılar.

- Gösterdikleri duruş için Cumhur İttifakı'ndaki MHP'ye teşekkür ederiz.

- Küçük hesapları için milleti hiçe sayan muhterislere kulak asmayın.

BARO TEKLİFİ MECLİS'E SUNULUYOR



- Çoklu baro teklifini arkadaşlarımız yarın Meclis'e sunacak.

- Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.

- Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız.

GENÇ DİMAĞLARI ZEHİRLEMENİN PEŞİNDELER



- Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.



- Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur.

-Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

- Milletimi, Rabbimizin yasakladığı sapkınlıklara karşı tavır almaya davet ediyorum