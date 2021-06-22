22 Haziran 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 10:40

Kabine toplantısında alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısında alınan kararların gündem maddeleri, pazar günü sürdürülen sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve açık alanda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması oldu. Peki Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine toplantısı sonucu açıklanan yeni kararlar

Türkiye genelinde önemli bir düşüş gösteren koronavirüs salgınının gidişatına göre yeniden toplanan Kabine toplantısı sonucunda birtakım yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kabine toplantısında alınan kararlar...

KABİNE TOPLANTISI SONUCU AÇIKLANAN YENİ KARARLAR

1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılacak.

Müzikle ilgili sınırlama, daha ileri bir saat olan 24.00'e çekilecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.

Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.

HES UYGULAMASI DEVAM EDECEK

HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesinde yer alacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda genelgenin 1 Temmuz öncesinde yayımlanması bekleniyor. Genelge yayımlanmadan önce Temmuz'a kadar hafta içi sokağa çıkma yasakları akşam saat 22:00'den sonra uygulanmaya devam edecek.

Bu hafta sonu Pazar günü son kez 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaklar Temmuz'un 1'inde tamamen hayatımızdan çıkacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına, kamu güvenliğinden sosyal dayanışmaya kadar her alanda Türkiye, salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu.

Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi'mizi en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz.

Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnafımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Diğerleriyle uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz.

Bugün itibarıyla yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci de başarıyla geride bırakacaktır.

Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.

Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz.