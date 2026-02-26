Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Milletimize adanmış bir ömür, sarsılmaz irade ve güçlü liderlik. Fikirleriyle ve vizyonuyla ülkemize çağ atlatan, zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Türkiye sevdasını davası bilen, milletin gönlünde yer etmiş bir lider. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine sağlık, afiyet ve aziz milletimiz için nice hizmetlerle dolu uzun ömürler diliyorum. Nice yıllara, liderimizle birlikte güçlü Türkiye'ye."



Milletimize adanmış bir ömür, sarsılmaz irade ve güçlü liderlik...



Fikirleriyle ve vizyonuyla ülkemize çağ atlatan; zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Türkiye sevdasını davası bilen, milletin gönlünde yer etmiş bir lider.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın... pic.twitter.com/0dUJzXhxIi — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 26, 2026

BAKAN BAYRAKTAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel videoyu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Milletine adanmış bir ömür, bitmeyen bir memleket sevdası ve tükenmeyen bir hizmet aşkı... Ülkemizin her alanda tam bağımsız olma idealine liderlik eden, zorluklar karşısında dimdik durarak bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyorum."

Milletine adanmış bir ömür, bitmeyen bir memleket sevdası ve tükenmeyen bir hizmet aşkı... ����



Ülkemizin her alanda tam bağımsız olma idealine liderlik eden, zorluklar karşısında dimdik durarak bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın yeni yaşını kutluyorum.... pic.twitter.com/po4GPTEp65 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 26, 2026

BAKAN KACIR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntıladı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi yeniden özgüvenle ayağa kaldıran, 'Tam Bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, söyleyecek çok şarkımız var inşallah."