Kabine üyelerinden ''Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgalci İsrail askerleri tarafından Nablus'ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak şehit edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın devam ettiğini anımsattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyetinin de Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü, ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, komisyon yetkililerinin, elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacakları ayrıntılı resmi raporlara yansıtacağını bildirdi.

Bakan Tunç, komisyonun, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ileteceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur. Soykırımcı İsrail'e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde mutlaka çekecektir. Türkiye olarak Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin ve masum Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

- "FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ, İNSANLIĞIN VİCDAN SINAVIDIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da mesajında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirtti.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, adaletsizliğin ve zulmün sınır tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya hatırlattıklarını vurgulayan Göktaş, "Filistin'in özgürlük mücadelesi, yalnızca bir halkın değil, tüm insanlığın vicdan sınavıdır. Soykırım suçluları er ya da geç adalet önünde hesap verecek, Filistin hak ettiği özgürlüğe kavuşacaktır. Türkiye olarak, zulme karşı susmayan bir ses, mazlumun yanında dimdik duran bir irade ile Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Devletimizin güçlü desteğiyle Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Soykırımcı İsrail yönetiminin insanlık dışı vahşetine karşı milletçe tek ses, tek yüreğiz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de masumların ve mazlumların güçlü sesi olmaya devam edeceğiz." sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

- "TÜRKİYE, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bitaraf değiliz, hiç olmadık, bizim tarafımız belli. Tarafımız masum sivillerin yanıdır" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Onurlu bir yaşam dışında hiçbir beklentisi olmayan canları katledenlerden hesap sormak tüm insanlığın üzerine borçtur. Bu hesabı soracağız. Filistinli kardeşlerimize haklı davalarında, her platformda, her hal ve şartta destek olacağız. Bu dava öksüz kalmayacak."

Mesajında, Gazze'de vahşet ve soykırımın 420 gündür aralıksız devam ettiğine dikkati çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Biz onurlu Filistin halkıyla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz. Yapılan zulümleri dünya nezdinde haykıracağız. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in yanındadır." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Filistin davasının, insanlık onuru ve adaletin savunusu olduğunu vurguladı.

Filistin'e zulmedenlerin, insanlığın vicdanına saldırmakta olduğunu kaydeden Ersoy, "Filistin'in yanında olmak, insanlığa sahip çıkmaktır. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin halkının haklı mücadelesine desteğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'in haklı davasına olan tüm inancımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Tarih boyunca insana her daim hak ettiği değeri veren medeniyet anlayışımızla soykırımlara, katliamlara ve haksızlıklara karşı durmaya; evlatlarımıza daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

