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Kabine üyelerinden Gazeteciler Günü mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Kabine üyelerinden Gazeteciler Günü mesajları
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında "İlkeli duruşundan ödün vermeden mesleğini icra eden, halkımızın doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren, ülkemizin ve milletimizin geleceği için yürütülen çalışmalara katkıda bulunan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve kararlılıkla çok anlamlı bir mesleği yerine getiren basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Büyük fedakarlıklarla mesleklerini icra eden gazeteciler, toplumun haber alma özgürlüğünün teminatıdır. Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mesajında "Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görevlerini mesleki ilkelerinden taviz vermeden saygınlıkla ifa eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şunları kaydetti:

"Kamuoyunun haber alma hakkı için gece gündüz demeden tüm zorlu koşullarda çalışan, kalemini hakikat için kullanan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık zulmünü dünyaya duyurmak için çalışırken hayatını kaybeden tüm basın şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında "Doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla toplumun bilgiye erişimini sağlayan kıymetli basın mensuplarımızı tebrik ediyor, emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ülkemizin yarınları olan evlatlarımız için attığımız her adımda sesimizin duyurucusu olan, milletimizin habere doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde ulaşması için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken sergilediğiniz çaba ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum." mesajını paylaştı.

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