Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev değişikliği...

Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunları nedeniyle affını istediği göreve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'u atadı.

Görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Kemal Memişoğlu atandı.

KABİNEDE GÖREV DEĞİŞİMİ#SONDAKİKA Murat Kurum yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu. Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu yeni Sağlık Bakanı oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. pic.twitter.com/uwyCeBuaKP — 24 TV (@yirmidorttv) July 1, 2024

Murat Kurum Kimdir?

Bir önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi

1976 yılında Ankara'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzmanlık,

2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü,

2009 – 2018 yılları arasında Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Kurum İngilizce bilmektedir.

#SONDAKİKA Kabine'de görev değişimi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum, Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu atandı. Ayrıntıları 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan aktarıyor. pic.twitter.com/BgeAr05d8L — 24 TV (@yirmidorttv) July 1, 2024

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.

2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı.

2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı.

2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HABERİN VİDEOSU

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz.

Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin.



