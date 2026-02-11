Kabinedeki değişikliğin ardından tebrikler peş peşe geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile birlikte görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atamalar Anayasa'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Görev değişimleri sonrası, diğer kabine üyelerinden ve siyasi isimlerden de tebrik mesajları peş peşe geldi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük emekle çalışan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanımızca İçişleri Bakanlığına atanan Sn. Mustafa Çiftçi'yi, Adalet Bakanlığına atanan Sn. Akın Gürlek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bakanlık dönemimde birlikte çalıştığım Sn. Ali Yerlikaya'ya, Sn. Yılmaz Tunç'a ülkemize hizmetleri için teşekkür ederim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığına atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığına atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya Bakanlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretli çalışma ve aziz milletimize hizmetleri için teşekkür ederim.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya da ülkemize yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.