Kabineden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Kabine üyeleri, Cumhuriyetin 100'ncü yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı. Bakanlar, Türkiye Yüzyılı, milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: 100 YIL ÖNCE DÜNYAYA VERDİĞİMİZ MESAJIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en özel, en anlamlı günlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

"Bu bayram aynı zamanda millet olarak topyekun hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. 100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz."

"MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ"

Adalet ve hukuk başta olmak üzere her alanda kararlı adımlar attıklarını bildiren Tunç, güçlü aile ve toplum için insana verdikleri önemi vurguladı.

İstikrarlı kalkınma hamlelerine kesintisiz devam ettiklerini, dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendirdiklerini belirten Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz." ifadesini kullandı.

ÖZGÜRLÜKÇÜ, KUŞATICI VE SİVİL ANAYASA

Adalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışla hazırlayacakları özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: HER MESAFE, 'TÜRKİYE YÜZYILI' VİZYONUMUZLA BAŞ KOYDUĞUMUZ İSTİKBALİMİZ İÇİN YAKILMIŞ BİR MEŞALEDİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadim medeniyet birikimiyle tarihin akışına her yüzyılda yön vermiş asil milletin, her türlü imkansızlıklar içinde var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlamanın ve ikinci yüzyılının eşiğinde olmanın kıvancı içinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in millet iradesinin tescili, bağımsızlığın nişanesi olduğunu vurgulayan Tekin, çok zor şartlarda kazanılmış bu istiklalin değerini bildiklerini, onu genç kuşakların eliyle istikbale taşımanın tarihi sorumluluğu ve onurunu duyduklarını ifade etti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Cumhuriyet'imizin ışığında maarif davamızı müreffeh bir geleceğin inşası için şekillendirmek, ulvi sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın çalışkan, dürüst, adil, milli ve manevi değerlerinin takipçisi, evrensel ilkeleri özümsemiş bireyler olması idealimizin en büyük ilhamı, Cumhuriyet'tir. Çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarmak azmimizle katettiğimiz her mesafe, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla baş koyduğumuz istikbalimiz için yakılmış bir meşaledir. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden aldığımız güçle ülkemizin bekası, aziz milletimizin selameti, en büyük zenginliğimiz olan evlatlarımızın aydınlık geleceği ve müreffeh yarınları için olağanüstü gayretlerle yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyılda da bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimimizle evlatlarımızın bilim, kültür, sanat ve sporda ulusal ve uluslararası başarıları için 2053 ve 2071 vizyonumuzla cansiparane çalışan her bir öğretmenimize muvaffakiyetler diliyorum.

Böylesi özel ve gurur dolu günde, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum. Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle..."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: CUMHURİYET'İMİZ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLHAMI, GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZİN MİLADIDIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet'in omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerin son vasiyeti, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesareti olduğunu" ifade etti.

Cumhuriyet'in harcında binlerce şehidin aziz canı, kahraman gazilerin asil kanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye... Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e... Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyet'imizin 100. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla beraber paylaştığı görüntülü mesajında da Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın büyük mutluluğunun hep birlikte yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğaz'ı yaran düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Büyük Taarruz'da 'Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için feda-yı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."