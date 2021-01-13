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Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde jandarma ekiplerince çaldığı kabloları yakarken yakalanan şüpheli tutuklandı. İncelemede 2020'de 3, 2021'de de 2 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:50
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan kablo hırsızlıklarını araştırmak üzere il ve ilçe jandarma komutanlıkları personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Soruşturma kapsamında hırsızlıkların yaşandığı Yaylacık köyü çevresinde iz süren özel ekip, bir kişiyi çaldığı kabloları yakarken yakaladı.

Zanlıya ait evde yapılan aramada, 100 metre telefon kablosu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İncelemede 2020'de 3, 2021'de de 2 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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