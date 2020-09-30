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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Bursa'da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Enes D ve Akın Ç, 2.Aydınlık sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi.Akın Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yaralanan Akın Ç, Enes D’nin yardımı ile trafo içinden çıkartıldı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerini tesbit etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi Akın Ç’ye yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D, ise polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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