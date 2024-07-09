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Kablo sektörünün lideri HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kablo sektörünün lider markası Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ın 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

9 Temmuz 2024 Salı 12:19 - Güncelleme:
Kablo sektörünün lideri HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor!
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetindeki %27,49 oranındaki paylarını,(Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir.) kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle "Şartname"de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

Hes Kablo'nun 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ın muhammen bedeli 22.000.000.000,00 TL (YirmiikimilyarTürkLirası) olarak belirlendi. İhale şartnamesi, satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden alınabilecek.

Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde 16 Temmuz 2024 ve 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat tesislerini gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 26 Ağustos 2024 saat 16:30'a kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler 28 Ağustos 2024 saat 10:00'da TMSF Genel Merkezi'nde teklif veren yatırımcılar ve yatırımcıların yasal temsilcileri huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir.

  • Hes Kablo
  • Erciyes Çelik Halat
  • Satış İhalesi

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