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Kablo ve motorlu testere hırsızları yakalandı

Mersin'in Anamur ve Mut ilçelerinde kablo ve motorlu testere çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltı aldı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma17:39 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:39

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesinde bir iş yerinden 7 adet motorlu testere çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde iş yerinde çalışan bir kişinin testereleri çaldığını ve başka birine sattığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 7 motorlu testere ise sahibine geri teslim edildi.

Mut ilçesine bağlı Dağpazarı Mahallesi’nde enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, olay yerine yakın yerde bir kamyonetin terk edilmiş olduğunu görerek, bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sırasında şüpheli bir kişi kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın üzerinde ve çevrede yapılan aramada, 1 kerpeten, 1 pense, 1 saç kesme makası ve 600 metre uzunluğunda çelik elektrik teli ele geçirili.

Şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

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