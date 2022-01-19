Kablolu cinayetin zanlısı adliyede

IHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:02

Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde yaşandı. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kokuların kaynağının evdeki bir ceset olduğunu belirledi. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ'a ait olduğu belirlendi.

Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören polis ekipleri, şahsın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ölen şahıs ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardan üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Dün akşam gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edildi.

ÇAY DAVETİ CİNAYETLE SON BULDU

Mahmut Çetindağ'a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.'nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.