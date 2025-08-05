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Kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025/26 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarının belirlendiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 17:42 - Güncelleme:
Kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları % 50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg, Levant kalite için ; 195,00 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun. "

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