Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

D-650 KARAYOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Gölpazarı ilçesi Seyfiler köyündeki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Osmaneli ilçesi Medetli köyü civarındaki yangına değinen Sözer, "Bir parlama vardı, oraya da şu anda ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Kısa sürede orayı da söndüreceğiz. Bugünü böyle atlatacağız diye düşünüyorum." dedi.

Ekiplerin çok yoğun çalıştığını, söndürme ve soğutma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Sözer, "Şu an parlayan, açık yangınımız Medetli'de bir uçta var, ona da ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Sözer, D-650 karayolunun da ulaşıma tamamen açıldığı bilgisini verdi.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

BİLECİK VALİLİĞİNDEN ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilecik Valiliğince, orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda asılsız iddialar ile ses kayıtları başta olmak üzere kamuoyunu yanıltmaya çalışan içeriklerin paylaşıldığı duyuruldu.

Vatandaşların bu tür spekülatif bilgi ve belgelerle kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlere itibar etmemelerinin büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması, sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi rica olunur. Ayrıca, yangına yönelik söndürme çalışmaları sahada aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR'A SIÇRAYAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

zmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.

Hava araçları mahalledeki Sarnıç Göleti ve körfezden aldıkları suları alevlere döktü.

Kara ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların ardından alevlerin gücünün büyük oranda azaldığı gözlendi.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yüzüncü Yıl Kurtlar köyündeki boş bir tavuk kümesinden başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere hem karadan hem havadan müdahale edilirken, köy halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Ayrıca alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevre köylerde de tedbirler artırıldı.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz, ekiplerden bilgi aldı.