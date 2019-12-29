Star Spor 29.12.2019 00:24 - Güncelleme: 29.12.2019 08:00





GEÇEN hafta derbi maçta Beşiktaş’ı 3-1 yenerek hem zirveye tutunan hem de moral bulan Fenerbahçe bugün ilk yarının son maçında deplasmanda Çaykur Ri- zespor önünde 3 puan arayacak. Çaykur Didi Stadı’nda 19.00’da başla- yacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Deplasmanda son 4 maçta galip gelemeyen Kanarya rakibini yenip hem dış saha kabusunu bitirmek hem de yeni yıla mutlu girmek amacında. Sarı-Lacivertliler’de sakat Moses, Sadık, Zajc, Hasan Ali ve cezalı Serdar Aziz yok. Ev sahibinde ise Sasse, De Pauw sakat, Moroziuk cezalı olduğu için oynamayacak. İki ekipten Fener galibiyetlerde toplamda 21-7, Rize’de 18-8 önde. Emre ile Vedat Muric sarı kart ceza sınırında.

MUHTEMEL 11’LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç