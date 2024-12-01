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Kaç deprem konutu teslim edilecek? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

AA1 Aralık 2024 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Kaç deprem konutu teslim edilecek? Bakan Kurum açıkladı
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilin artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacağını belirtti.

Şehirlerin Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacağını vurgulayan Kurum, "155 bin konutu sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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