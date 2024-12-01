Kaç deprem konutu teslim edilecek? Bakan Kurum açıkladı

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilin artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacağını belirtti.
Şehirlerin Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacağını vurgulayan Kurum, "155 bin konutu sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 1, 2024
Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak.
1️⃣5️⃣5️⃣ bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 2️⃣0️⃣0️⃣ bin, 2025 yılı sonunda 4️⃣5️⃣2️⃣... pic.twitter.com/YQXF4qZJQm