İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
Güncel

Kaçak 10 bin maske yakalandı

Bursa'da kaçak üretildiği belirlenen 10 bin tıbbi maske ele geçirildi.

AA27 Mart 2020 Cuma 09:01 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:01
ABONE OL

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz ve sağlıksız şekilde maske üretimi yapan, malzeme stoklayan iş yeri ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Kestel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ş.A. ve T.U isimli şahısların, kaçak maske üretim atölyesi kurduklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, yetkililerle beraber kaçak maske üretimi yapılan atölyeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 bin N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham made ve üretim makineleri ele geçirildi.

Malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilerek ruhsatsız açılan iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı
ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.