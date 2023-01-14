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Kaçak 22 bin 800 elektronik sigara ele geçiirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Kaçak 22 bin 800 elektronik sigara ele geçiirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında rutin kontrollerini gerçekleştiren ekipler, gümrük sahasına gelen tırlardan birini şüpheli buldu.

Slovenya'dan gelen ve belgelerinde boya taşıdığı belirtilen tır, ağırlık kontrolü yapılmak üzere kantara alındığında aracın ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde yasal yükün dışında eşyalar olduğu belirlendi.

Hangardaki ayrıntılı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş, değeri 9 milyon 200 bin lira olan 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara bulunduğu görüldü. Elektronik sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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