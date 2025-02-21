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Kaçak alkol satışı yaparken yakalandılar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kaçak alkol satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Kaçak alkol satışı yaparken yakalandılar
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Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 şüphelinin imal ettikleri sahte alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüpheliler İsmetpaşa Mahallesi'nde metruk binada sahte alkolleri sattığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 19 litre, 5 litre, 1,5 litre ve 500 mililitre bidon ve şişelerde toplam 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Şeref Elmas, yapılan operasyona ilişkin halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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