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Kaçak alkole sıkı denetim! Vali Gül: Şartları olabildiğince zorlayacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, kaçak alkol satışıyla mücadeleye ilişkin, 'Mahalledeki herhangi bir işletme kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız.' dedi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Kaçak alkole sıkı denetim! Vali Gül: Şartları olabildiğince zorlayacağız
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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda Vali Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Vali Gül, ocak ayı içerisinde kaçak alkolle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, eskiden kaçak alkol denildiğinde şişelerin taklit edildiğinin görüldüğünü ancak son dönemde kaçak alkolün plastik bidon ve pet şişelerle satıldığı bir mekanizmanın olduğunu kaydetti.

Mahallelerde bakkal, kırtasiye gibi kaçak alkol yapılıp satılan yerlerin ruhsatlarının ilçe belediyeleriyle denetimler yapılarak iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, "Mahalledeki herhangi bir işletme, adı ne olursa olsun, berber mi, kuaför mü, başka bir şey mi, kendi görev alanına girmemekle birlikte kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız. Vatandaşımızın tırnağının bile zarar görmemesini sağlamamız lazım." diye konuştu.

Vali Gül, alınacak önlemlerle sahte alkol konusunu gündemlerinden kaldırmaları, yatırım programındaki işleri takip ederek hedefi yüzde 100 tutturmaları gerektiğini söyledi.

- "SOSYAL PROJELERE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Gül, "Dolayısıyla da ailenin güçlendirilmesi, gençlerin evlendirilmesi, mümkünse aileler arasındaki ufak tefek problemlerin ortadan kaldırılması için tedbirler alınması, her sene olduğu gibi bu sene biraz daha üzerinde durmamız gereken konular. Bununla ilgili sosyal projelerimize ağırlık vermemiz lazım." diye konuştu.

Vali Gül, il genelinde kaçak hafriyat dökümünün de önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği ve diğer kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarıyla bu konunun üzerine gidip, çevre kirliliğini ortadan kaldıracaklarını belirtti.

  • Davut Gül
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