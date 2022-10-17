Kaçak avcılığa geçit yok

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde, otomatik av tüfeği, 6 keklik, bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ve 2 akü ele geçirildi. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.



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