Kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali yakalandı

DHA 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:31

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Timleri ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, dün akşam Muradiye'nin Bendimahi, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Dereleri ile İpekyolu'na bağlı Sıhke Gölü'nde denetimler yaptı.

Yapılan kontrollerde kaçak olarak avlanan bin 850 kilosu canlı 2 ton 350 kilo inci kefali, 1160 metre uzunluğunda 4 uzatma ve manyat ağlar ile 10 tırıvırı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen canlı balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.