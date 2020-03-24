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Kaçak dezenfektan üreten iki kimyager yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.

AA24 Mart 2020 Salı 13:42 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.

Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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