İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4279
  • EURO
    36,2988
  • ALTIN
    2848.08
  • BIST100
    9390.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen mahalledeki sayaçları yenilemek için çalışma başlatıldı
Güncel

Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen mahalledeki sayaçları yenilemek için çalışma başlatıldı

Dicle Elektrik tarafından Silvan ilçesinde yüzde 95 kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen mahalledeki sayaçları yenilemek için çalışma başlatıldığı, bu süreçte meydana gelecek elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için bir okula ve hasta vatandaşların bulunduğu 2 konuta jeneratör desteği sağlandığı bildirildi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen mahalledeki sayaçları yenilemek için çalışma başlatıldı
ABONE OL

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Malabadi Mahallesi'nde yüzde 95 kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği, bunun aylık 1 milyon lira zarara neden olduğunun belirlendiği belirtildi.

JENERATÖR DESTEĞİ SAĞLANDI

Mahalle sakinlerinin daha önce yatırımları engelleme girişiminde bulunması nedeniyle şebeke yenileme yatırımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede hasta vatandaşların yaşadığı 2 konut ile bir okula süreç boyunca yaşananlardan etkilenmemeleri için jeneratör desteği sağlandı. Jeneratör yakıtı da şirket tarafından karşılandı. Mahalle sakinleri sayaç kontrolü yapan görevlilerin evlere girmesine izin vermeyerek ekiplerin sayaca erişimine izin vermemiştir. Bu nedenle yapıların dışında yeni sayaç ölçü devreleri oluşturuyoruz. Dileğimiz, kayıt dışı tüketimden vazgeçilmesi ve bu sebeple yenilenecek olan elektrik şebekesine engel olunmamasıdır. Mahalledeki yapıların dışında yürütülen yeni sayaçların montajıyla ilgili çalışmalar jandarmanın gözetiminde devam ediyor."

  • dicle elektrik
  • silvan
  • Malabadi Mahallesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.