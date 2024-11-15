Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen mahalledeki sayaçları yenilemek için çalışma başlatıldı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Malabadi Mahallesi'nde yüzde 95 kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği, bunun aylık 1 milyon lira zarara neden olduğunun belirlendiği belirtildi.

Mahalle sakinlerinin daha önce yatırımları engelleme girişiminde bulunması nedeniyle şebeke yenileme yatırımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede hasta vatandaşların yaşadığı 2 konut ile bir okula süreç boyunca yaşananlardan etkilenmemeleri için jeneratör desteği sağlandı. Jeneratör yakıtı da şirket tarafından karşılandı. Mahalle sakinleri sayaç kontrolü yapan görevlilerin evlere girmesine izin vermeyerek ekiplerin sayaca erişimine izin vermemiştir. Bu nedenle yapıların dışında yeni sayaç ölçü devreleri oluşturuyoruz. Dileğimiz, kayıt dışı tüketimden vazgeçilmesi ve bu sebeple yenilenecek olan elektrik şebekesine engel olunmamasıdır. Mahalledeki yapıların dışında yürütülen yeni sayaçların montajıyla ilgili çalışmalar jandarmanın gözetiminde devam ediyor."