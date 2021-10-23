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Kaçak göçmenler, 8 kişilik bota 27 kişi binmiş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Yunan adalarına gitmek için denize açıldıkları lastik botun su alması sonucu geri dönen 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenlerin, 8 kişilik bota 27 kişi bindikleri belirlendi.

DHA23 Ekim 2021 Cumartesi 13:01 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 13:01
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Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nden Yunan adalarına geçmek isteyen Afgan 27 göçmen, bugün sabah saatlerinde lastik bot ile denize açıldı. Botun su alması sonucu göçmenler, tekrar karaya döndü. Kaçak göçmenleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Kaçak göçmenlerin, 8 kişilik bota 27 kişi bindikleri belirlendi.

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