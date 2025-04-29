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Kaçak göçmenlere ''çay toplama'' işi ayarladı, Rize'ye götürürken yakalandı!

İstanbul'dan 10 Suriyeli kaçak göçmeni Rize'ye çay toplamaya götürmek isteyen özel taksici, Samsun'da polis tarafından yakalandı.

IHA29 Nisan 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
Kaçak göçmenlere ''çay toplama'' işi ayarladı, Rize'ye götürürken yakalandı!
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da özel taksicilik yaptığı ileri sürülen İ.U. (41), Türkiye'ye kaçak yolla giren 10 Suriyeli şahsı çay toplamak üzere Rize'ye götürmek için yola çıktı. Şüphelinin kişi başı 2 bin 500 dolar aldığı öne sürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Sınır Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'un girişinde durdurulan Mercedes Vito marka araçta yapılan kontrolde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, sürücü İ.U. "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İ.U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  • taksici
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