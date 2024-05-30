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  • Kaçak gözlük ve saat operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
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Kaçak gözlük ve saat operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye sokulan kaçak gözlük ve saatleri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen lüks markaların taklit saat ve gözlükleri ele geçirildi.

DHA30 Mayıs 2024 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Kaçak gözlük ve saat operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla gözlük ve saat sokulduğu ve bu ürünlerin mağaza açılarak satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, Fatih ve Beykoz'da kaçak ürünlerin bulunduğu adresleri tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 22 bin 951 güneş gözlüğü, 20 bin 702 kol saati ve 169 duvar saati ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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