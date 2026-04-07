  • Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı
Güncel

Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi' adı altında kaçak huzurevi hizmeti sunulan müstakil ikamet mühürlendi.

AA7 Nisan 2026 Salı 17:09 - Güncelleme:
Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Anıt Mahallesi'ndeki bir evde usulsüz huzurevi hizmeti verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri eşliğinde adrese giden görevliler, evde 12 yaşlı bireyin kaldığını belirledi.

"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" adı altında faaliyet yürütülen ikameti mühürleyen ekipler, yaşlıları sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kaçak huzurevini işleten kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

