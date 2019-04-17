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Kaçak inci kefali avcılığı yapan 4 kişiye 13 bin TL para cezası

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve i 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası avlanması yasak olan inci kefali balığı avcılığı yapan 4 kişiye 13 bin 080 TL para cezası kesildi.

  • İHA
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Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Komutanlığı ve Erciş Jandarma Merkez Komutanlığı ekiplerince inci kefalinin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Yalındüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Van Gölü’ne bağlanan Bendimahi Çayı üzerinde suya yeni bırakıldığı değerlendirilen ve üzerinde balık bulunmayan yaklaşık 100 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi. Olay ile ilgili Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordine kurularak devriye personeli marifetiyle balık ağı dereden çıkarılarak muhafaza altına alındı. 
 
Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi Çakıl Adası mevkiinde ise kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında 13 bin 80 TL idari para cezası uygulandı. Avlanmakta kullanılan bir adet iki kişilik şişme bot, üç takım balıkçı tulumu, ağları suya sermek için hazırlanmış plastik şişe dubaları ve iplere de el konulurken, göl içerisine serilmiş olan 150 metre uzunluğundaki misina ağlar ise toplandı. Toplanan ağdan 10 kilogram ölü inci kefali balığa el konularak Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 
 
Konu ilgili açıklamada bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali av yasağı döneminde personellerinin güvenlik güçleriyle birlikte ara vermeden koordineli bir şekilde 7/24 denetimlere devam ettiğini söyledi. Görentaş, av yasağı döneminde kaçak avcılığa müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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