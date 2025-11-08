İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak kazı ortaya çıkardı! Nevşehir'de yeni yeraltı şehri tespit edildi
Güncel

Kaçak kazı ortaya çıkardı! Nevşehir'de yeni yeraltı şehri tespit edildi

Nevşehir'de kaçak kazı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kazı alanının eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olduğu belirlendi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Kaçak kazı ortaya çıkardı! Nevşehir'de yeni yeraltı şehri tespit edildi
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti.

Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • nevşehi
  • kaçak kazı
  • yer altı şehri

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.