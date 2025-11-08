Kaçak kazı ortaya çıkardı! Nevşehir'de yeni yeraltı şehri tespit edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti.

Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.