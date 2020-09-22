İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6469
  • EURO
    8,9863
  • ALTIN
    468.627
  • BIST100
    1087.03
Güncel

Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 metre derinlik ve 3 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

AA22 Eylül 2020 Salı 09:19 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:19
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaycuma Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kerimler köyünde bazı kişilerin bahçelerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S'yi (23) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde kırmızı toprak matara ile kazıda kullanılan kazma, kürek, murç ve merdiven ele geçirildi.

Şüphelilerin 7 metre derinlik ve 3 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.