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Güncel

Kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, traktörde yaptıkları aramada dedektör, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:36
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İnceağa köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, bir traktörle arazi yolunda ilerleyen D.T. (31), F.Ç. (33), R.A. (21), H.Ç. (32) ve İ.Ç'yi (33) gözaltına aldı.

Ekipler, traktörde yaptıkları aramada dedektör, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer ve maske takmadıkları için de 900'er lira olmak üzere toplam 6 bin 460 lira idari para cezası uygulandı.

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