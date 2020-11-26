Kaçak kazı yapan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası

AA 26 Kasım 2020 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:18

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeloluk köyünde A.S'ye ait arazide izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torul Jandarma Komutanlığı ekipleri, verilen adreste izinsiz kazı yapan A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P. ve N.K'yi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 1 notebook, 1 sinyal verici ile 34 kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden de toplam 18 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.