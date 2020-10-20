Kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü

AA 20 Ekim 2020 Salı 16:27 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:27

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal kesiminde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, A.D, S.T, A.K, B.C, E.O. ve S.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılardan kaçak kazıda kullanılan, el telsizleri, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, gaz maskeleri, 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, el dürbünü, inşaat asansörü ve jeneratör ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.